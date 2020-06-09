В селе Скопинского района установят 11 стелл в честь павших воинов

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В Скопинском районе реализуется программа поддержки местных инициатив. Так, благодаря «инициативам», в Скопинском районе приняли обновленный внешний вид памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, детские площадки, зоны общественного отдыха, а также территории сельских кладбищ.

В середине мая в селе Лопатино начались работы по благоустройству территории памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Общая сумма финансирования составила порядка 1 млн. 370 тыс. руб.

На объекте трудится подрядная организация «Окна Плюс». На сегодняшний день уже подготовлена основная площадка, на которой будут установлены 11 стел. Основная трехметровая – по центру и по 5 малых с обеих сторон. На стелах будут увековечены фамилии погибших воинов. А их из села Лопатино ушло на фронт более девятисот человек.

– На данном этапе заливаем бетон. После чего, как только он высохнет, будем устанавливать стелы, и укладывать гранитную плитку, – рассказал Роман Назаров, генеральный директор подрядной организации.