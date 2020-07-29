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В Рязанской области запретили продавать несовершеннолетним сжиженный углеводородный газ

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Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, запрещающий продавать товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Документ был единогласно принят в среду, 29 июля, на заседании Рязанской областной Думы.

Инициаторами проекта стали депутаты Алексей Шевыревым, Михаил Кривцов, Михаил Агапкин, Татьяна Баринова и Сергей Лукьянов.

Татьяна Баринова отметила, что необходимость принятия такого закона вызвана участившимися случаями смерти несовершеннолетних от сниффинга.

– При этом товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, имеют свободное обращение и легкодоступны для подростков. В этой связи мы с коллегами выступили с предложением запрета на законодательном уровне продажи несовершеннолетним подобной продукции. Кроме того, обращение с просьбой принятия такого закона поступило от регионального отделения ОНФ, – прокомментировала Татьяна Баринова.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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