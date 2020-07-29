В Рязанской области запретили продавать несовершеннолетним сжиженный углеводородный газ

– При этом товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, имеют свободное обращение и легкодоступны для подростков. В этой связи мы с коллегами выступили с предложением запрета на законодательном уровне продажи несовершеннолетним подобной продукции. Кроме того, обращение с просьбой принятия такого закона поступило от регионального отделения ОНФ, – прокомментировала Татьяна Баринова.