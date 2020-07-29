В Рязанской области запретили продавать несовершеннолетним сжиженный углеводородный газ

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, запрещающий продавать товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Документ был единогласно принят в среду, 29 июля, на заседании Рязанской областной Думы.
Инициаторами проекта стали депутаты Алексей Шевыревым, Михаил Кривцов, Михаил Агапкин, Татьяна Баринова и Сергей Лукьянов.
Татьяна Баринова отметила, что необходимость принятия такого закона вызвана участившимися случаями смерти несовершеннолетних от сниффинга.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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