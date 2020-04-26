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В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

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Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

В сообщении также отмечается, что на подтверждении в Роспотребнадзоре находится ещё 85 положительных тестов. Таким образом, вместе с заболевшими и условно заражёнными под контролем врачей находятся 687 человек.

В сообщении оперативной группы также отмечается, что в Рязани и области проводятся все необходимые мероприятия  для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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