В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
В сообщении также отмечается, что на подтверждении в Роспотребнадзоре находится ещё 85 положительных тестов. Таким образом, вместе с заболевшими и условно заражёнными под контролем врачей находятся 687 человек.
В сообщении оперативной группы также отмечается, что в Рязани и области проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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