В Рязанской области пропал подросток

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В рабочем посёлке Чучково Рязанской области пропал подросток. Антон Иванов ушёл из дома 6 апреля, с тех пор о нём ничего не известно.

С просьбой о помощи в поисках 16-летнего парня к рязанцам обратился поисково-спасательный отряд #ЛизаАлертРязань

Приметы Антона Иванова: рост 160см, нормальное телосложения, волосы чёрные, глаза карие.

Был одет в чёрную куртку и чёрные штаны с белыми лампасами, тёмно-синие кроссовки на белой подошве, чёрную шапку.

Кто знает что-либо о его местонахождении, звоните по номеру 89065454141.