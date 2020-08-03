В Рязанской области проходит дополнительный период сдачи ЕГЭ

В Рязанской области с 3 по 8 августа проходит дополнительный период ЕГЭ. Заявление на сдачу подали 13 человек.
3 августа проводится единый госэкзамен по истории, географии, литературе, биологии, английскому и немецкому языкам (раздел «Говорение») для семи человек. Экзамен проходит в ППЭ на базе школы №47 города Рязани. Зарегистрированы три общественных наблюдателя, в том числе два представителя Российского союза молодежи. 5 августа пройдет ЕГЭ по русскому языку для одного человека.
Высокие результаты показали не только учащиеся из Рязани, но также и ребята из Захаровского и Ермишинского районов, городов Касимов, Скопин, Рыбное. Среди стобалльников – выпускница Ермишинский школы Ольга Кирюшкина. Она сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов и теперь планирует поступать в московский вуз.
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