В Рязанской области проходит дополнительный период сдачи ЕГЭ

В Рязанской области с 3 по 8 августа проходит дополнительный период ЕГЭ. Заявление на сдачу подали 13 человек.

3 августа проводится единый госэкзамен по истории, географии, литературе, биологии, английскому и немецкому языкам (раздел «Говорение») для семи человек. Экзамен проходит в ППЭ на базе школы №47 города Рязани. Зарегистрированы три общественных наблюдателя, в том числе два представителя Российского союза молодежи. 5 августа пройдет ЕГЭ по русскому языку для одного человека.

– Закончился основной период ЕГЭ. В настоящий момент с целью улучшения качества образования в регионе мы анализируем результаты. Школьники Рязанской области показали высокий уровень знаний. В этом году в регионе 32 стобалльника, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Высокие результаты показали не только учащиеся из Рязани, но также и ребята из Захаровского и Ермишинского районов, городов Касимов, Скопин, Рыбное. Среди стобалльников – выпускница Ермишинский школы Ольга Кирюшкина. Она сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов и теперь планирует поступать в московский вуз.

– Из всех предметов мне больше всего нравится география, поэтому решила ее сдавать. К экзамену я готовилась два года, начиная с 10 класса, со школьным учителем. Мы изучали теорию, решали пробники и задания, работали с картами. С будущей профессией я пока до конца не определялась, но в любом случае – высокие результаты мне помогут при поступлении, – поделилась Ольга Кирюшкина.