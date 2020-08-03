Понедельник, 3 августа, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области проходит дополнительный период сдачи ЕГЭ

7info 2

В Рязанской области с 3 по 8 августа проходит дополнительный период ЕГЭ. Заявление на сдачу подали 13 человек.

3 августа проводится единый госэкзамен по истории, географии, литературе, биологии, английскому и немецкому языкам (раздел «Говорение») для семи человек. Экзамен проходит в ППЭ на базе школы №47 города Рязани. Зарегистрированы три общественных наблюдателя, в том числе два представителя Российского союза молодежи. 5 августа пройдет ЕГЭ по русскому языку для одного человека.

– Закончился основной период ЕГЭ. В настоящий момент с целью улучшения качества образования в регионе мы анализируем результаты. Школьники Рязанской области показали высокий уровень знаний. В этом году в регионе 32 стобалльника, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Высокие результаты показали не только учащиеся из Рязани, но также и ребята из Захаровского и Ермишинского районов, городов Касимов, Скопин, Рыбное. Среди стобалльников – выпускница Ермишинский школы Ольга Кирюшкина. Она сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов и теперь планирует поступать в московский вуз.

– Из всех предметов мне больше всего нравится география, поэтому решила ее сдавать. К экзамену я готовилась два года, начиная с 10 класса, со школьным учителем. Мы изучали теорию, решали пробники и задания, работали с картами. С будущей профессией я пока до конца не определялась, но в любом случае – высокие результаты мне помогут при поступлении, – поделилась Ольга Кирюшкина.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПухляш из клипа Little Big зажёг с Бузовой
Следующая статьяРязанцев предупредили о тумане

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе прошли соревнования «Фигурное вождение велосипеда»

Новости Рязани
В Скопинском районе прошли соревнования «Фигурное вождение велосипеда». Перед каждым участником стояла непростая задача – покорить замысловатую трассу с препятствиями, да еще...
Узнать больше

Губернатор посетил новый спорткомплекс «Капитан»

Правительство
В понедельник, 3 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан». Новый спортивны объект открылся в Рязани на улице Зубковой.
Узнать больше

Рязанка выиграла 357 тысяч на реализацию своего проекта

Новости Рязани
2 августа в Крыму состоялось закрытие творческой антишколы «Новая визуальная культура» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Одной из победительниц грантового...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы отмечают День ВДВ. Instagram-обзор

Новости Рязани
2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В этом году легендарной крылатой пехоте исполняется 90 лет. Жители Рязани и...
Узнать больше

Рязанцы пробежали полумарафон

Новости Рязани
2 августа в Рязани прошёл легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Полумарафон состоялся в рамках всероссийской акции «За.Бег.РФ». Его приурочили ко Дню города...
Узнать больше

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+