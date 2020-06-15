В Рязанской области цифровизируют скорую помощь

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Рязанская станция скорой медицинской помощи получила 5 планшетов, которые начали использоваться на выездах. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Гаджеты приобретены за счет областного бюджета. В перспективе планшетами будет оснащена вся служба скорой помощи региона. Работа ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Его основная цель – формирование централизованной службы скорой помощи области с использованием единой региональной информационной системы, содержащей все данные о пациенте. Региональный проект в перспективе будет интегрирован в аналогичный федеральный.

Рязанская городская станция скорой помощи стала площадкой для тестирования проекта. До сих пор сотрудники, направляясь к пациенту, знали его имя, фамилию и повод вызова. Теперь уже на пути следования на адрес медики будут понимать, о каких именно патологиях идет речь, куда человек обращался, результаты последних анализов. Непосредственно к пациенту медработники будут приезжать, обладая всей нужной информацией.

Использование планшетов, также обеспечит более эффективное взаимодействие между медучреждениями при решении вопроса о госпитализации больного, сократит время согласования и передачи данных о пациенте.