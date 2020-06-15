Понедельник, 15 июня, 2020
21.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области цифровизируют скорую помощь

Вера Бочкова
-

Рязанская станция скорой медицинской помощи получила 5 планшетов, которые начали использоваться на выездах. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Гаджеты приобретены за счет областного бюджета. В перспективе планшетами  будет оснащена вся служба скорой помощи региона. Работа ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Его основная цель – формирование централизованной службы скорой помощи области с использованием единой региональной информационной системы, содержащей все данные о пациенте. Региональный проект в перспективе будет интегрирован в аналогичный федеральный. 

Рязанская городская станция скорой помощи стала площадкой для тестирования проекта. До сих пор сотрудники, направляясь к пациенту, знали его имя, фамилию и повод вызова. Теперь уже на пути следования на адрес медики будут понимать, о каких именно патологиях идет речь, куда человек обращался, результаты последних анализов. Непосредственно к пациенту медработники будут приезжать, обладая всей нужной информацией. 
Использование планшетов, также обеспечит более эффективное взаимодействие между медучреждениями при решении вопроса о госпитализации больного, сократит время согласования и передачи данных о пациенте.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

#МЫожидаемКВН: День Победы

Новости КВН
В преддверии Дня Победы, состоялась онлайн-встреча участников команд КВН, представляющих города-герои и города воинской славы. Встреча прошла в рамках марафона #МЫожидаемКВН и проекта Программа...
Узнать больше

В Рыбном за поджог машины задержаны двое мужчин

Новости Рязани
В городе Рыбное задержаны двое мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».  Автомобиль ВАЗ-21120...
Узнать больше

В Сасовском районе в реке утонул мужчина

Новости Рязани
В реке Мокша в Сасовском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Тело...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Погорельцам из Семчино поможет администрация Рязани

Администрация
В ночь на субботу, 13 июня в рязанском посёлке Семчино сгорели два дома. Представители администрации города Рязани встретились с погорельцами и предложили...
Узнать больше

На федеральном канале показали Рязань и Касимов

Видео
Ведущая программы Юлия Розенберг проехала из Москвы в Касимов. По пути она побывала также на родине Сергея Есенина в селе Константиново, заехала в Рязань.
Узнать больше

В Рязани умер 59-летний мужчина с коронавирусом

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанца назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

Акценты
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом...
Узнать больше

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+