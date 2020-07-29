В Рязанской области 11 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

В больницах Рязани на 18 часов 29 июля находится 181 пациент с коронавирусом. В их числе 4 ребёнка. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 21 госпитализированного оценивается медиками как тяжёлое, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 11 человек. Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 121 – средней степени тяжести.

В опергруппе отметили, что у остальных заражённых болезнь протекает легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома под наблюдением специалистов.