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В Рязани заразилась COVID-19 сотрудница детской поликлиники

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

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Сотрудница детской поликлиники №1 в Рязани заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. 

Сейчас заразившаяся COVID-19 проходит лечение дома. Состояние её удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно. Известно, что заразилась женщина вне поликлиники.

Тем не менее, в медицинском учреждении провели необходимую дезинфекцию. Коллеги заболевшей, а также люди из её окружения находятся под наблюдением врачей и соблюдают самоизоляцию. 

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