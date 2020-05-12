В Рязани заразилась COVID-19 сотрудница детской поликлиники

Сотрудница детской поликлиники №1 в Рязани заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Сейчас заразившаяся COVID-19 проходит лечение дома. Состояние её удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно. Известно, что заразилась женщина вне поликлиники.
Тем не менее, в медицинском учреждении провели необходимую дезинфекцию. Коллеги заболевшей, а также люди из её окружения находятся под наблюдением врачей и соблюдают самоизоляцию.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram