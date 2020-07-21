В Рязани возобновляются акции по раздельному сбору мусора

В Рязани возобновляются еженедельные акции по раздельному сбору отходов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, организаторы – РОО «Экологический Рязанский Альянс» – приостановили сбор отходов и перенесли празднование 5-летнего юбилея проведения таких акций.

За 5 лет существования акций по раздельному сбору отходов рязанцы привыкли, что еженедельно по субботам можно сдать использованный пластик, жесть, стеклотару, макулатуру, батарейки и даже электролом – всё это попадет на переработку, превратится в новые полезные вещи и не будет загрязнять природу.

Акции по раздельному сбору снова будут проходить каждую субботу месяца с 10:00 до 12:00:

– первая суббота – возле здания Министерства природопользования Рязанской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, (ул. Есенина, 9);

– вторая суббота – напротив РГРТУ перед магазином «Пятерочка» (ул. Гагарина, 72);

– третья суббота – за остановкой «Таможня» напротив магазина «Магнит» (Московское шоссе, 43);

– четвертая суббота – в районе «Дашково-Песочня» на ООТ «Городская больница №11» у бывшего магазина «Сорока» (ул. Новоселов, 26б).