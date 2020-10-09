В Рязани восстановили обслуживание некоторых автобусных маршрутов

В Рязани восстановил обслуживание автобусных маршрутов № 12, 13, 18, 23, 24.

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» по договору должны были обслуживать дополнительные маршруты. В общей сложности предприятие предоставило 70 единиц подвижного состава.

— Однако 9 октября без предварительного уведомления и предоставления времени для принятия соответствующих мер соисполнитель не вышел на линию на автобусные маршруты №№12, 13, 18, 23, 24. В связи с этим транспортное обслуживание жителей города по ним осуществлялось не в полном объеме, — рассказали в пресс-службе администрации.

Из-за этого МУП «УРТ» выделило собственную технику для перевозки пассажиров. В настоящее время планируется обеспечить выход на линию по одной единице на маршруты №12, 23, 18, пять автобусов будут курсировать по маршруту №13 и две единицы отправили на 24-й маршрут.

— С целью информирования граждан о работе автобусов на конечных остановочных пунктах будет размещено новое расписание движения автобусов. Также информация о движении автобусов будет представлена в виде бегущей строки на электронных информационных табло, расположенных на остановках, — рассказали в ведомстве.