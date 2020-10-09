В Рязани восстановили обслуживание некоторых автобусных маршрутов

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» по договору должны были обслуживать дополнительные маршруты. В общей сложности предприятие предоставило 70 единиц подвижного состава.
Из-за этого МУП «УРТ» выделило собственную технику для перевозки пассажиров. В настоящее время планируется обеспечить выход на линию по одной единице на маршруты №12, 23, 18, пять автобусов будут курсировать по маршруту №13 и две единицы отправили на 24-й маршрут.
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