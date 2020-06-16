В Рязани вандалы разрисовали памятник Сергею Есенину

В Рязани неизвестные разрисовали памятник Сергею Есенину, расположенный в Кремлёвском сквере.
Пост об этом появился в группе «Рязань» Вконтакте. Автор поста отметил, что избавиться от этих рисунков непросто. Они не смываются водой.
– Если у кого-то есть знания в этой области или возможность помочь, пожалуйста, не оставайтесь в стороне, – обратился автор поста к рязанцам.
Пользователи соцсетей в комментариях уверены, что памятник великому поэту разрисовали нерадивые подростки.
Фото из группы «Рязань»
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