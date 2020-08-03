В Рязани устраняют недочёты скейт-парка в ЦПКиО

В субботу, 1 августа, в Центральном парке культуры и отдыха открылся первый в Рязани скейт-парк. Вскоре после открытия были выявлены недочеты: некачественное покрытие, на котором появились трещины и лужи, состояние газона, недочёты в освещении.

Как сообщает сайт администрации города, к устранению выявленных недочётов уже приступили, а сам скейт-парк временно закрыли для посетителей.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак заявил, что выявить некоторые недостатки было бы невозможно, если бы скейт-парк не был введен в эксплуатацию.

– Подрядная организация, по заверению ее руководителя, оперативно устранит все замечания. Безопасность площадки для посетителей – основной приоритет. Мы держим этот вопрос на особом контроле, – добавил Фурфурак.