В Рязани устраняют недочёты скейт-парка в ЦПКиО

В субботу, 1 августа, в Центральном парке культуры и отдыха открылся первый в Рязани скейт-парк. Вскоре после открытия были выявлены недочеты: некачественное покрытие, на котором появились трещины и лужи, состояние газона, недочёты в освещении.
Как сообщает сайт администрации города, к устранению выявленных недочётов уже приступили, а сам скейт-парк временно закрыли для посетителей.
Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак заявил, что выявить некоторые недостатки было бы невозможно, если бы скейт-парк не был введен в эксплуатацию.
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