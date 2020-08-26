В Рязани школы искусств приступают к традиционному обучению

В среду, 26 августа, в Рязанской области состоялся семинар-совещание руководителей органов управления культуры муниципальных образований и образовательных учреждений сферы культуры Рязанской области, посвященный итогам работы и задачам на перспективу.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов поблагодарил руководителей образовательных организаций отрасли, педагогические коллективы за эффективную коллективную работу, успешную реализацию дистанционного обучения, проведение онлайн-конкурсов и выставок для учащихся, методических мероприятий – для педагогического сообщества.

Виталий Попов отметил, что с 1 сентября 2020 года детские школы искусств и подведомственные государственные образовательные организации вернутся к традиционному обучению. При этом будут строго соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

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В настоящее время в структуру художественного образования региона входят 59 муниципальных детских школ искусств и Областная детская школа искусств при Рязанском музыкальном колледже, 3 государственных профессиональных образовательных организации в области искусств, филиал Высшей школы народных искусств. В регионе реализуются 11 дополнительных предпрофессиональных программ. В государственных профессиональных образовательных организациях отрасли обучается 696 студентов, в том числе на бюджетной основе 544 человека. Профессиональные образовательные организации в этом году выпустили 135 специалистов по 17 специальностям.