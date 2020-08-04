В Рязани проверят уровень воды в Оке

МП «Водоканал города Рязани» и Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, совместно с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обсудили перспективы сотрудничества организаций. На совместном совещании было решено провести мониторинг уровня воды в реке Оке. Данные исследований будут предоставлены муниципальному предприятию, сообщает сайт администрации города.

Это позволит МП «Водоканал» максимально оперативно и своевременно реагировать на возможности снижения уровня воды в Оке, а также получать специализированный гидрологический прогноз по городу Рязани.