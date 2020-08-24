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В Рязани проходит августовский педагогический форум

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В понедельник, 24 августа, в Рязани начался августовский педагогический форум. В течение 5 дней для руководителей образовательных учреждений и педагогических работников пройдут тематические мероприятия.

В последние годы возможности муниципальной системы общего и дошкольного образования заметно изменились в лучшую сторону. Строится новый детский сад в микрорайоне ДПР-7,7а, построены 5 пристроек к детским садам №№ 22, 108, 112, 125, 140, они откроются в этом году. В скором времени начнем строить 7 пристроек к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149. В 2021 году построим 2 яслей (на Бугровке и ул.Бирюзова) и 3 пристройки к детским садам №№ 121, 136, 147. Также разработана проектная документация на строительство детских садов в районах Кальное и Семчино.

За прошедшие 3 года в городе построены 2 новые школы, и 2020-2021 учебный год ученики и педагоги 5 гимназии начнут в новом здании. Кроме того, уже разработан проект по строительству школы в районе поселка Мервино. Завершается разработка проекта на строительство школы в микрорайоне Кальное, проектируется школа в микрорайоне Семчино.

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Елена Сорокина напомнила, что в этом году впервые школы должны обеспечить 100% бесплатным горячим питанием младших школьников с 1 сентября. Поэтому директорам предстоит так выстроить режим деятельности учреждения, чтобы не пострадал и учебный процесс, и организация питания была на высоте.

Прошлый учебный год заканчивался в необычном формате, и новый учебный год начинается тоже в особых условиях. Меры по профилактике COVID-19 накладывают на руководителей учреждений, педагогов, воспитателей дополнительную ответственность. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований является залогом безопасного обучения и воспитания. При этом полученный опыт дистанционного обучения надо проанализировать, доработать и использовать для повышения эффективности традиционной школы.

– Уверена, что с новыми вызовами рязанская система общего и дошкольного образования успешно справится. Ведь в школах и детских садах города Рязани работают профессионалы, опытные, мудрые, которые щедро делятся знаниями и мастерством с молодежью, неустанно придумывают и внедряют что-то новое. В том, что новый учебный год не будет скучным, нет никаких сомнений. Но пусть он будет добрым, позитивным, наполненным творчеством и победами! – написала глава администрации на своей странице в Фейсбуке.

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