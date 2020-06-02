В Рязани продолжают дезинфицировать общественный транспорт

В Рязани продолжается дезинфекция салонов общественного транспорта для недопущения распространения коронавируса. Транспорт обрабатывают перед выходом на маршруты и на конечных остановках после каждого рейса.
С 1 июня ежедневно спецсредством обрабатывают 500 единиц коммерческого и 130 единиц муниципального транспорта. Обработке подлежат сидения в салоне, поручни, ручки.
Как сообщает сайт администрации города, дезинфицирующее средство распыляют по салону с помощью генератора холодного тумана, что обеспечивает более качественную обработку.
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