В Рязани продолжается капремонт трубопроводов

В Рязани продолжается капремонт магистральных участков трубопроводов. Из регионального и городского бюджетов на эти цели выделено 210 млн. рублей. Эти средства позволят отремонтировать 10 участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,3 км.
В мае начался ремонт трубопроводов на улицах Сенной, Трудовой, Черновицкой и Разина. В пятницу, 29 мая, заместитель председателя областного правительства Евгений Беленецкий, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров, совместно с руководителями МУП «РМПТС» и управления энергетики и ЖКХ осмотрели ход работ.
Подрядчикам напомнили о необходимости проведения всех видов работ с соблюдением правил техники безопасности и масочного режима, а также о соблюдении сроков выполнения работ.
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