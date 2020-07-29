В Рязани отменили праздничный намаз Курбан-байрама. Соответствующее решение было принято во вторник, 28 июля, на собрании президиума Духовного управления мусульман Рязанской области. Отмена намаза связана с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19.

Главный праздник Ислама Курбан-байрам мусульмане отмечают в пятницу, 31 июля 2020 года. Всем верующим предлагается прочитать дополнительный намаз в пятницу утром, желательно в 8.45 утра.

В 9.00 можно посмотреть прямую трансляцию праздника Курбан-байрам из Московской Соборной мечети по телеканалу «РОССИЯ 1».