В Рязани официально открывается пляжный сезон

Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. Теперь рязанские пляжи официально считаются открытыми. В Рязани разрешёнными для купания считаются 6 пляжей: на озере Ореховое, на реке Старица в Солотче у Лысой горы и около санатория «Старица», а также на Борковских карьерах №№1, 2, 3.

На указанных пляжах исследовано качество воды и пляжного грунта. Все купальные места признаны готовыми к сезону.

На всех 6 городских пляжах должно быть установлено пляжное оборудование – солнцезащитные зонтики, кабины для переодевания, скамейки для отдыха, а также биотуалеты, урны и контейнеры для мусора. Кроме того, за счет средств арендаторов на входных группах на пляжи появятся информационные щиты с данными о том, кто обслуживает пляж, куда пожаловаться на его работу и направить предложения.

Тем не менее, рязанцев просят соблюдать необходимые меры безопасности во время отдыха на городских пляжах и держать дистанцию в 1,5-2 метра.