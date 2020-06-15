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В Рязани обсудили вопросы проведения ЕГЭ

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В понедельник, 15 июня, в администрации Рязани состоялось совещание по вопросам проведения ЕГЭ. Совещание провела заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

Представители управления образования и молодежной политики, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РГРЭС» и МП «Аварийно-ремонтная служба» разработали алгоритм координации и принятия решений по возникающим внештатным ситуациям во время проведения ЕГЭ. Были составлены схемы взаимодействия на случай непредвиденных ситуаций (отключение электроэнергии, водоснабжения, ведение ремонтных работ вблизи пунктов проведения ЕГЭ).

Надежда Штевнина обратила внимание руководителей на то, что слаженная оперативная работа позволит обеспечить высокий уровень организации экзаменов.

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