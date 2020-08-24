В Рязани демонтируют ограждение на улице Щедрина

В понедельник, 24 августа, на улице Щедрина состоялось выездное совещание с участием представителей администрации и активиста, занимающегося вопросами истории и архитектуры улицы и города, Александра Дударева.

Участники встречи обсудили исторические тротуарные тумбы 19 века и решили убрать ограждение вдоль дороги.

– Мы с уважением отнеслись к мнению активной общественности, проконсультировались с ГИБДД. И совместно на встрече приняли решение о демонтаже ограждения в этом месте. Благодарим добровольцев, которые занимаются вопросами сохранения исторического наследия и эстетики прекрасной улицы Щедрина, – отметил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

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Демонтаж участка ограждения не приведет к демонтажу плитки или нарушения целостности бордюра и будет выполнен в ближайшее время, сообщает сайт администрации города.