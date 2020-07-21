В Рязани бывшую сотрудницу Роспотребнадзора судили за взятку

Советский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице Роспотребнадзора. Женщина предстала перед Советским районным судом за взятку.

За прекращение дела об административном правонарушении обвиняемая получила 200 тысяч рублей, сообщил Советский райсуд.

Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили права занимать должности, связанные с функциями представителя власти и работе в госорганах на два года.

Приговор в законную силу не вступил.