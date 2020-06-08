В Рязани благоустраивают пруд

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На прошлой неделе в Рязани расчистили пруд на улице Гоголя. С помощью малогабаритных плавающих экскаваторов была расчищена территория, прилегающая к водоему, восстановлена береговая линия и уровень воды до первоначальных отметок.

Заболоченные и заросшие участки были ликвидированы. Как сообщает сайт администрации города, скоро с территории вывезут крупногабаритный мусор.

В этом году также планируют благоустроить пруд на ул. Добролюбова в пос. Соколовка.