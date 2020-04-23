В РГУ имени С.А. Есенина состоится цифровая ярмарка вакансий

В связи с самоизоляцией проведение карьерных мероприятий (ярмарки вакансий и дни карьеры) в традиционном формате стало невозможным. Однако практика и трудоустройство студентов по-прежнему важно для университета, является одним из критериев его эффективности.
В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина на постоянной основе работает Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству студентов и выпускников. В условиях пандемии особое внимание уделяется поиску возможностей поддержки студентов,
оказавшихся в сложной ситуации.
29 апреля в РГУ имени С.А. Есенина пройдет Цифровая ярмарка вакансий.
В подобном формате мероприятие впервые пройдет на территории нашего
региона.
Площадкой для проведения станет платформа сайта. Это площадка цифровой карьерной среды для университетов, студентов и работодателей с различными SMART-инструментами.
Ярмарки вакансий из привычного формата переводятся в онлайн с брендированием, дополнительными инструментами и глубокой статистикой для университетов: профили студентов, профили работодателей, мэтчинг в день ярмарки.
РГУ имени С.А. Есенина приглашает представителей работодателей к участию в ярмарке. Ссылка для регистрации.
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