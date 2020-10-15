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Новости РязаниОбщество

В пятницу на пяти рязанских улицах отключат электроэнергию

Елена Лобанова

В пятницу, 16 октября, в Рязани отключат электроэнергию на шести улицах, сообщает пресс-служба администрации города. 

Как сообщает МУП «РГРЭС», света не будет из-за проведения работ на воздушной линии. Так, электрическо отключат с 9:30 до 15:00 по следующим адресам: 

  • Улица 1-я Механизаторов, дома № 1 — 3, 5 — 23; 
  • Улица 2-я Механизаторов, дома № 1 — 10, 12 — 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33; 
  • Улица Запрудная, дома № 1 — 11; 
  • Улица Гагарина (пос. Соколовка), дома № 1 — 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 23б, 25а; 
  • Станция Лесок, дома № 2, 2а.

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