Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В пятницу из-за дезинфекции изменят движение транспорта в Рязани

7info 2

В Рязанской ОКБ успешно прооперировали трёх долгожительниц

Новости медицины
В Рязанской ОКБ врачи сделали операции на бедре трём долгожительницам. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Женщины в возрасте 87, 90 и 98 лет...
Узнать больше

В Рязани начинается обработка улиц

Администрация
В пятницу, 17 апреля, в Рязани проведут обработку улиц с целью противодействия распространению коронавируса. Дезинфекция была запланирована на 16...
Узнать больше

На Михайловском шоссе ограничили движение транспорта

Новости Рязани
22 апреля в Рязани ограничили движение по одной из полос на Михайловском шоссе. Причина - аварийно-ремонтные работы на водопроводе.
Узнать больше
-

В пятницу, 24 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию по ул. Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Высоковольтной, ул. Черновицкой (до пересечения с ул. Гоголя), ул. Островского (от пересечения с ул. Черновицкой до пересечения с ул. Чкалова), ул. Чкалова (от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Вокзальной).

В связи с этим с 9.00 до 11.30 движение общественного транспорта будет организованно следующим образом:

Троллейбусы №2 из мкр. Дашково-Песочня будут ходить до остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно. Движение троллейбусов от остановки «Октябрьский городок» приостанавливается.

Троллейбусы №3 из мкр. Дашково-Песочня до остановки «Дом художника» поедут по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту, Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот и обратно. Движение троллейбусов от «ЦПКиО» приостанавливается.

Троллейбусы №6 от остановки «Завод Рязцветмет» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту, Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов от остановки «Памятник Ф. Полетаеву» приостанавливается.

Троллейбусы маршрутов №№9, 17 из Московского района до площади Победы поедут по своим маршрутам далее по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина»и обратно.

Движение троллейбусных маршрутов №№5, 15 приостанавливается.

Автобусы№6 из мкр Дашково-Песочня следуют до остановки «Трест Нефтехим» по своему маршруту далее до остановочного пункта «ОАО Завод точного литья» далее в обратном направлении.

Автобусы №16 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «пл. Мичурина» далее в обратном направлении. Движение автобусов из пос. Южный приостанавливается.

Автобусы маршрута №20 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту далее по Первомайскому проспекту, Михайловскому шоссе, ул. Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

Автобусы №№1, 2, 3, 23 и маршрутки №№30, 50, 58, 62, 71, 90 ходить не будут.

Маршрутки №49 из пос. Соколовка следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своему маршруту далее по Вокзальной ул. (через остановку «Вокзал Рязань-2»), ул. Чкалова, Первомайскому проспекту далее в обратном направлении. Движение автобусов от конечного остановочного пункта «Психбольница» приостанавливается.

Маршрутки №77 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «ул. Вокзальная» по своему маршруту далее по Михайловскому шоссе, ул. Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

Маршрутки №№33, 85 в направлении из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановки «Больница им. Семашко» далее в обратном направлении. Движение автобусов из пос. Южный приостанавливается.

Маршрутки №№65, 99 в направлении из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своим маршрутам далее по Вокзальной ул. (через остановку «Вокзал Рязань-2»), ул. Чкалова, Первомайскому проспекту далее в обратном направлении. Движение автобусов от конечных остановочных пунктов «Психбольница» и «ОЭМЗ института «Гинцветмет» приостанавливается.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+