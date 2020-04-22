В пятницу из-за дезинфекции изменят движение транспорта в Рязани

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В пятницу, 24 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию по ул. Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Высоковольтной, ул. Черновицкой (до пересечения с ул. Гоголя), ул. Островского (от пересечения с ул. Черновицкой до пересечения с ул. Чкалова), ул. Чкалова (от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Вокзальной).

В связи с этим с 9.00 до 11.30 движение общественного транспорта будет организованно следующим образом:

Троллейбусы №2 из мкр. Дашково-Песочня будут ходить до остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно. Движение троллейбусов от остановки «Октябрьский городок» приостанавливается.

Троллейбусы №3 из мкр. Дашково-Песочня до остановки «Дом художника» поедут по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту, Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот и обратно. Движение троллейбусов от «ЦПКиО» приостанавливается.

Троллейбусы №6 от остановки «Завод Рязцветмет» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по Первомайскому проспекту, Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов от остановки «Памятник Ф. Полетаеву» приостанавливается.

Троллейбусы маршрутов №№9, 17 из Московского района до площади Победы поедут по своим маршрутам далее по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина»и обратно.

Движение троллейбусных маршрутов №№5, 15 приостанавливается.

Автобусы№6 из мкр Дашково-Песочня следуют до остановки «Трест Нефтехим» по своему маршруту далее до остановочного пункта «ОАО Завод точного литья» далее в обратном направлении.

Автобусы №16 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «пл. Мичурина» далее в обратном направлении. Движение автобусов из пос. Южный приостанавливается.

Автобусы маршрута №20 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту далее по Первомайскому проспекту, Михайловскому шоссе, ул. Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

Автобусы №№1, 2, 3, 23 и маршрутки №№30, 50, 58, 62, 71, 90 ходить не будут.

Маршрутки №49 из пос. Соколовка следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своему маршруту далее по Вокзальной ул. (через остановку «Вокзал Рязань-2»), ул. Чкалова, Первомайскому проспекту далее в обратном направлении. Движение автобусов от конечного остановочного пункта «Психбольница» приостанавливается.

Маршрутки №77 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановочного пункта «ул. Вокзальная» по своему маршруту далее по Михайловскому шоссе, ул. Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

Маршрутки №№33, 85 в направлении из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановки «Больница им. Семашко» далее в обратном направлении. Движение автобусов из пос. Южный приостанавливается.

Маршрутки №№65, 99 в направлении из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своим маршрутам далее по Вокзальной ул. (через остановку «Вокзал Рязань-2»), ул. Чкалова, Первомайскому проспекту далее в обратном направлении. Движение автобусов от конечных остановочных пунктов «Психбольница» и «ОЭМЗ института «Гинцветмет» приостанавливается.