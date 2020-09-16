В Пронском районе погиб дайвер из Московской области

В Пронском районе сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели дайвера из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, ЧП случилось вечером во вторник, 15 сентября, на одном из водоёмов Новомичуринска. 51-летний дайвер из Московской области приехал туда вместе со знакомым, чтобы отдохнуть и заняться подводным ловом рыбы. После очередного погружения мужчина не поднялся на воверхность.

В ходе поисковых мероприятий труп дайвера был найден и поднят на поверхность. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину гибели человека назовут эксперты.

– В ходе проверки следователи также выяснят все обстоятельства произошедшего, а по её результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, – говорится в сообщении Следственного комитета.