Пятница, 16 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

В Московском районе Рязани перекроют две улицы из-за дорожных работ

Елена Лобанова

В Московском районе на двух улицах ограничат движение из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Так, на участке по 5-му Коломенскому проезду от пересечения с улицей Ветеринарной до пересечения с Сельскохозяйственным переулком перекроют движение с 00:00 19 октября до 23:00 25 октября. 

Закроют и еще один участок. С 00:00 26 октября до 23:00 31 октября будет закрыта дорога по ул. Ветеринарной от пересечения с 5-м Коломенским проездом до пересечения с 6-м Коломенским проездом. 

— На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены, — говорится в сообщении.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Московском районе Рязани перекроют две улицы из-за дорожных работ

Администрация
В Московском районе на двух улицах ограничат движение из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.  Так, на участке по...
Узнать больше

Рекомендации ОНФ и Минстроя возьмут за основу при благоустройстве Рязани

Администрация
Рекомендации ОНФ и Минстроя по благоустройству Рязани возьмут на особый контроль в администрации города.  Об этом Елена Сорокина сообщила на совещании в...
Узнать больше

Врачи Рязанского кардиодиспансера третьими в ЦФО провели уникальную операцию

Новости медицины
Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 17 октября 11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в...
Узнать больше

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются резкие ночные похолодания

Новости Рязани
Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила рязанцев о резком ночном похолодании.  Так, в субботу, 17 октября, температура на территории Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+