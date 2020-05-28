В Михайловском районе произошло массовое ДТП с летальным исходом

В четверг, 28 мая, в Михайловском районе произошло ДТП. На 212-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись 6 автомобилей.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 34-летний водитель тягача превысил скорость и столкнулся со стоящим на светофоре ВАЗ-2104 под управлением 47-летнего жителя Рязанской области. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в ВАЗ-2106, тот в «Шкоду», а последним в этой цепочке оказался автомобиль «ДАФ».
Массовое ДТП закончилось гибелью водителя ВАЗ-2104. 32-летння пассажирка автомобиля ВАЗ-2106 обращалась за медицинской помощью.
На месте аварии работает полиция. Организовано реверсивное движение.
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