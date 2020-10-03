В Константинове отметили 125 лет со дня рождения Сергея Есенина

В субботу, 3 октября, на территории музея-заповедника имени С. А. Есенина в Константинове прошли масштабные торжества в честь 125-летия со дня рождения поэта.

Сотни почитателей творчества Есенина собрались в этот день на его Родине в Рязанской области. Среди гостей был губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона возложил цветы к памятнику поэту, осмотрел новые объекты музея, воссозданные к юбилею.

На торжественном открытии праздника он обратился к гостям Константинова:

Сергей Есенин – наша особая гордость. Мы обязаны сохранить для потомков все, что сегодня нам так дорого. Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сберечь уникальную самобытность есенинских мест. В этом нам оказывает большую поддержку Министерство культуры Российской Федерации, ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности. Совместно проведена очень большая работа, — сказал Любимов.

На сцене губернатор вручил народному артисту РФ Сергею Безрукову знак «125 лет со дня рождения Сергея Есенина и ряд других наград тем, кто проявил себя в подготовке «есенинской недели». После этого рязанцы и гости региона смогли увидеть спектакль «Хулиган.Исповедь» в исполнении Безрукова.

Отметим, что, кроме главной сцены, на празднике работали тематические площадки, проводились игры и мастер-классы.