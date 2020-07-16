В Касимове хозяйка магазина объявила голодовку

В Касимове женщина-предприниматель объявила голодовку. Информация об этом появилась в группе Типичный Касимов НА САМОИЗОЛЯЦИИ.

Женщина рассказала, что владелец торгового помещения, которое она снимала, требует вернуть 300 тысяч рублей и не отдаёт ей остатки товара. Предпринимательница говорит, что «долг» образовался во время пандемии коронавируса, когда она не торговала. По её словам, не оплачена аренда только за июнь и сумма там совсем другая.

Предпринимательница рассказала, что готова отдать деньги, но не ту сумму, которую с неё просят. Уйти из магазина она может, так как уверена, что свой товар больше не увидит. Вывезти его в другое место не даёт охрана торгового центра.