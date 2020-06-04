В двух рязанских деревнях отремонтировали дороги

В Рязанской области в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали дороги в деревнях Рожок и Дедюхино.
Здесь установили фонари и светодиодные знаки у пешеходных переходов. Протяжённость новых линий электропередачи – полтора километра. Стоимость работ составила около 3,5 миллионов рублей.
Подрядчики должны будут выполнять гарантийные обязательства, а также обслуживать объекты в течение пяти лет.
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