Учёные пригласили добровольцев из Рязани, чтобы исследовать иммунитет к COVID-19

Лаборатория «ДНКОМ» проводит исследования, чтобы выяснить, как формируется и надолго ли сохраняется иммунитет у людей, которые переболели COVID-19. Об этом пишет «Российская газета».
Гендиректор лаборатории Андрей Исаев отметил, что вокруг коронавируса пока много слухов. Люди боятся заразиться, заболеть повторно. Учёные планируют выяснить, можно ли заболеть коронавирусом дважды.
Для этого набираются добровольцы – люди, не болевшие или переболевшие вирусной патологией в последние 6 месяцев. Они должны быть совершеннолетними, но не старше 65 лет. Принять участие в исследованиях приглашают жителей столицы и Московской области, а также Рязани, Тулы и Курска.
Чтобы стать участником исследований, необходимо заполнить анкету. Набор ведётся до 15 мая.
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