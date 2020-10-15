На участке трассы М-5 в Шиловском районе на месяц огранили движение по мосту через реку Ибредь из-за ремонта

В Рязанской области начался ремонт моста через реку Ибредь, что находится в Шиловском районе, сообщает пресс-служба компании «Поволжуправтодор».

В ходе работ будет выполнен ремонт деформационных швов искусственного сооружения.

— На время производства работ движение автомобилей на участке км 286 автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области осуществляется по одной полосе. Для регулирования транспортного потока организовано реверсивное движение, — говорится в сообщении.

Окончание ремонтных работ запланирован на середину ноября. После завершения ремонта движение на трассе М-5 будет восстановлено в полном объеме.

— Мы просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, — рассказали в пресс-службе.