На участке трассы М-5 в Шиловском районе на месяц огранили движение по мосту через реку Ибредь из-за ремонта

В среду, 13 октября, на базе Рязанского районного суда для сотрудников органов принудительного исполнения состоялось инструкторско-методическое занятие по обеспечению установленного порядка деятельности...
Контрольно-счётная палата Рязанской области проверила, как в регионе осуществлялись стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом в период пандемии. Результаты проверки опубликованы...
В среду, 13 октября, на базе Рязанского районного суда для сотрудников органов принудительного исполнения состоялось инструкторско-методическое занятие по обеспечению установленного порядка деятельности...