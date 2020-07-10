Свежие данные о коронавирусе от рязанской опергруппы

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежую информацию о распространении коронавируса.

На 08.30 пятницы, 10 июля, в Рязани и области зарегистрировано 5547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент опергруппе известно о 15 тыс 87 гражданах, подозрительных на COVID-19. Эти люди вернулись из-за границы или контактировали с заболевшими и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2 тыс 284 человек. Остальные рязанцы его уже прошли, они здоровы.