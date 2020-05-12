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Спрос на «Ростелеком Лицей» в Рязани во время самоизоляции увеличился в шесть раз

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В Рязани количество пользователей цифрового образовательного сервиса «Ростелеком Лицей» за время самоизоляции увеличилось в шесть раз. В качестве меры поддержки школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены продолжать обучение в дистанционном режиме, всем пользователям компания предоставила доступ к онлайн-платформе за 1 рубль.  Акция продлится до конца мая 2020 года.

Сервис разработан для школьников и включает в себя два направления образовательного контента – «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает ученикам 1-11 классов изучать и повторять школьную программу в виде лекций или видеоуроков, делать домашние задания без помощи родителей, закреплять материал, проходя различные тесты и тренажеры. Для старшеклассников разработана программа для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В разделе «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, смогут развить логику и креативность. Помимо образовательного контента в «Лицее» и дети, и родители найдут много полезных материалов и статей по воспитанию, психологии, профориентации, кибербезопасности и других.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Для нас важно, чтобы пользователи любого возраста не чувствовали себя оторванными от мира и привычной жизни. Наша образовательная онлайн-платформа “Ростелеком Лицей” помогает школьникам успешно учиться дистанционно и выполнять задания без помощи родителей. Ребенок может сам выбрать, как ему удобнее получать знания – читать лекции или смотреть видеоуроки, повторять отдельные темы, проходить тесты и тренажеры. Мы продлили акцию до конца мая, так как видим, что количество пользователей растет, а значит многие нуждаются в нашей поддержке».

Для получения доступа к платформе онлайн-образования необходимо зарегистрироваться на сайте, затем в разделе «Мои занятия» оплатить 1 рубль. В Wink также бесплатно доступны обучающие ролики по темам робототехники, виртуальной реальности, блокчейну и другим.

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