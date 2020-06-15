Сотрудникам санатория «Старица» выплатили долги по зарплате

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Долг по зарплате сотрудникам рязанского санатория «Старица» погашен. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

В связи с фактическим приостановлением деятельности в ООО «Старица-Сервис» и ООО «Санаторий «Старица» 164 сотрудника санатория не получили заработную плату в полном объёме. В результате возникла задолженность в размере 2,4 млн рублей.

Прокурор Советского района обязал руководство организации устранить нарушения прав работников. В настоящее время долг перед сотрудниками погашен.