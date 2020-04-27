Скопинские школьники рассказали о своих родственниках-ликвидаторах Чернобыльской аварии

26 апреля 2020 года исполнилось 34 года со дня трагедии в Чернобыле. Этой памятной дате было посвящено дистанционное мероприятие «Урок мужества» в социальной сети ВКонтакте в сообществе РДШ «Побединская СОШ».
Старшеклассники совместно со своими классными руководителями Светланой Кунцман и Стэной Кравцовой подготовили видеоролик.
В рамках этой акции ребята рассказали о своих родственниках-ликвидаторах Чернобыльской аварии и разместили фотографии с плакатами #Спасибо ликвидаторам Чернобыльской аварии.
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