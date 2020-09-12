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Новости РязаниОбщество

Скончался старейший сотрудник Рязанского кремля

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В пятницу, 11 сентября, скончался старейший сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Владимир Александрович Ерошин. Он ушёл из жизни на 81 году, сообщает группа музея.

Владимир Александрович посвятил Рязанскому кремлю более полувека. Он проработал здесь с 1965 по 2019 года. За это время Владимир Александрович был заведующим отделом природы, старшим научным сотрудником, лаборантом.

Владимир Ерошин создал экспозицию «Человек и природа». Он был талантливым таксидермистом, охотником, знатоком Рязанского края.

Коллеги отзываются о нём, как о добрым, жизнерадостным человеке и профессионале высочайшего уровня.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования коллективу Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, а также родным и близким Владимира Александровича Ерошина.

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