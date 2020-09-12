Скончался профессор РязГМУ Юрий Кириллов

В Рязани после продолжительной болезни скончался доктор медицинских наук, профессор Юрий Кириллов. Ему было 88 лет, сообщает пресс-служба Рязанского государственного медицинского университета.

Кириллов заведовал кафедрой хирургических болезней с курсом урологии РязГМУ, а также был академиком Международной академии информатизации и Нью-Йоркской академии наук.

Юрий Кириллов провёл тысячи успешных операций, опубликовал 350 печатных работ, 15 монографий по хирургии, сделал более 20 изобретений.

Проститься с профессором Кирилловым можно будет 15 сентября в актовом зале фармацевтического корпуса РязГМУ по адресу: ул. Шевченко, д. 34 к. 2.