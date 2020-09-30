«Самоцветы» из Костромы готовят супер-шоу для любителей КВН в Рязани

В понедельник, 5 октября, в Рязани снова будут играть в КВН. Время начала прежнее – 19.00, а вот место новое – Рязанский областной драматический театр драмы. Именно здесь состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

Выступление команд лучших рязанских вузов – не единственный повод начать неделю с похода на КВН. Рязанские болельщики с нетерпением ждут выхода на сцену команд-участниц Высшей и Премьер-лиги МС КВН.

Грандиозное 25-минутное шоу готовит команда «Самоцветы – наше серебро» из Костромы. Победители Центральной Рязанской лиги, участники Премьер-лиги Международного союза КВН снова покажут класс. Помните, как они зажигали на фестивале в честь 20-летия Рязанской лиги КВН? То ли ещё будет! 5 октября нас снова порадуют яркие костюмы, душевные песни, невероятный позитив, народный юмор и самобытный стиль этой команды.

Билеты можно приобрести на сайтах RZNDRAMA.RU и RZN.KASSY.RU.