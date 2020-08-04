С 1 октября повысят зарплату 39 тысячам рязанцев

С 1 октября повысят заработные платы работникам государственных учреждений, а также сотрудников органов власти и госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Их оклады будут проиндексированы в 1,03 раза. Соответствующий законопроект был утверждён на заседании регионального правительства.
Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец отметил, что средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на 2020 год. Индексация коснется 39 тысяч человек.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что повышение заработной платы затронет работников всех социальных учреждений.
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