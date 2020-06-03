Рязанскую область ожидают экстремальные дожди

В среду, 3 июня, в Центральной России ожидаются интенсивные ливни. Об этом сообщает портал «Метеовести».
По прогнозам метеорологов, в середине дня сильные дожди пройдут в Черноземье. В эпицентре непогоды окажется Воронеж. На этот город выльется около 30 мм осадков, или половина месячной нормы.
Вечером стена аномального дождя пройдёт по границам Тульской и Рязанской областей, после чего выйдет в Московскую область. Там уже ожидаются более интенсивные осадки. Например, в Серебряных Прудах выпадет до 56 мм, в Серпухове – до 54 мм, в Ступине – до 59 мм. В других городах Подмосковья ситуация будет не лучше.
В Москве экстремальные дожди ожидаются в ночь на четверг. Сегодня же днём там пройдут дожди умеренной интенсивности.
Отметим также, что в Рязани уже идёт дождь.
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