Четверг, 11 июня, 2020
26.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанским врачам сообщили предварительные итоги проверки СК РФ информации о невыплатах «коронавирусных» надбавок

7info
-

В министерстве здравоохранения Рязанской области состоялось видеоселекторное совещание, которое провели министр Андрей Прилуцкий и и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, полковник юстиции Дмитрий Маликов.

В работе приняли участие представители регионального СУ СКР, экономических служб, профсоюзных организаций медучреждений, главные врачи подведомственных медицинских организаций.

Поводом для совещания послужило проведение региональным следственным управлением доследственных проверок, организованных по материалам средств массовой информации о невыплате надбавок за работу по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Видеоселекторное совещание было организовано с главными врачами 9-ти медицинских организаций, подведомственных минздраву региона, в которых по обращениям медицинских работников проводилась доследственная проверка. По словам и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Дмитрия Маликова, проверочные мероприятия еще продолжаются, но в настоящее время по озвученным фактам не заведено ни одного уголовного дела.

В ходе совещания было отмечено, что сотрудникам медицинских учреждений разъяснены порядок и основания начисления указанных выплат. Все надбавки, положенные сотрудникам, начислены в соответствии с действующим законодательством и своевременно выплачены. Перерасчеты осуществлены на основании поправок, внесенных в утвержденные Правительством РФ Постановления № 415 и 484. По первому документу «поощрения» получают медицинские работники, имевшие контакт с пациентом, у которого подтвержден диагнозом COVID-19, по второму – медики, постоянно работающие в «ковидных» госпиталях.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий обратился к руководителям медицинских организаций с просьбой разъяснять своим сотрудникам принцип начисления стимулирующих выплат и каждый случай прорабатывать отдельно.

Представители следственного комитета рассказали о порядке обращения с заявлением в следственное управление.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанским врачам сообщили предварительные итоги проверки СК РФ информации о невыплатах «коронавирусных» надбавок

Новости Рязани
В министерстве здравоохранения Рязанской области состоялось видеоселекторное совещание, которое провели министр Андрей Прилуцкий и и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
Узнать больше

В Рязани ожидается жара и грозы

Новости Рязани
В пятницу, 12 июня, в Рязани ожидается жара. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. На сайте мэрии сообщается, что...
Узнать больше

На нескольких улицах Рязани отключат электричество

Новости Рязани
В понедельник, 15 июня, из-за проведения работ на воздушной линии в Рязани отключат электричество на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Программа празднования Дня России в Рязани

Новости Рязани
Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в режиме онлайн. Все желающие смогут принять в них участие, не выходя...
Узнать больше

Рязань заняла пятое место в рейтинге качества жизни

Администрация
Рязань заняла пятое место в рейтинге качества жизни. Рейтинг проводил Финансовый университет при правительстве РФ. В первую десятку также...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 июня

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор событий, которые произошли в Рязани и Рязанской области 10 июня. По традиции, обзор новостей представляем в видеоформате....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+