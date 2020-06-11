Рязанским врачам сообщили предварительные итоги проверки СК РФ информации о невыплатах «коронавирусных» надбавок

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В министерстве здравоохранения Рязанской области состоялось видеоселекторное совещание, которое провели министр Андрей Прилуцкий и и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, полковник юстиции Дмитрий Маликов.

В работе приняли участие представители регионального СУ СКР, экономических служб, профсоюзных организаций медучреждений, главные врачи подведомственных медицинских организаций.

Поводом для совещания послужило проведение региональным следственным управлением доследственных проверок, организованных по материалам средств массовой информации о невыплате надбавок за работу по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Видеоселекторное совещание было организовано с главными врачами 9-ти медицинских организаций, подведомственных минздраву региона, в которых по обращениям медицинских работников проводилась доследственная проверка. По словам и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Дмитрия Маликова, проверочные мероприятия еще продолжаются, но в настоящее время по озвученным фактам не заведено ни одного уголовного дела.

В ходе совещания было отмечено, что сотрудникам медицинских учреждений разъяснены порядок и основания начисления указанных выплат. Все надбавки, положенные сотрудникам, начислены в соответствии с действующим законодательством и своевременно выплачены. Перерасчеты осуществлены на основании поправок, внесенных в утвержденные Правительством РФ Постановления № 415 и 484. По первому документу «поощрения» получают медицинские работники, имевшие контакт с пациентом, у которого подтвержден диагнозом COVID-19, по второму – медики, постоянно работающие в «ковидных» госпиталях.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий обратился к руководителям медицинских организаций с просьбой разъяснять своим сотрудникам принцип начисления стимулирующих выплат и каждый случай прорабатывать отдельно.

Представители следственного комитета рассказали о порядке обращения с заявлением в следственное управление.