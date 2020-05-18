Рязанский Центр государственной кадастровой оценки патентует два программных продукта

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Ещё две программные разработки Центра ГКО Рязанской области направлены на регистрацию в Роспатент. Об этом сообщили в Минимущества Рязанской области.

Центр государственной кадастровой оценки разработал и направил на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности два новых программных продукта: АИС Картотека судебных дел: «Сбор, обработка и систематизация» и АИС: «Сбор и анализ рыночной информации».

Автоматизированная информационная система «Сбор и анализ рыночной информации» предназначена для ввода, учета и хранения рыночной информации об объектах недвижимости. Программа поддерживает многопользовательскую работу с разграничением прав на просмотр, добавление и редактирование данных, выгрузку введенных данных в Excel, получение статистических отчетов.

Программа «Картотека судебных дел: «Сбор, обработка и систематизация» обеспечивает единое информационное пространство для учета, хранения и анализа судебных дел по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной. Поддерживается многопользовательская работа, ограничение доступа к документам в зависимости от роли пользователя, автоматическое формирование отчетности.

В 2019 году Центр ГКО Рязанской области получил свидетельство о государственной регистрации своей первой собственной разработки – АИС «Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости» (https://cgkoro.ru/soft.php). Система внесена в Реестр программ для ЭВМ и в настоящее время используется в работе в трех субъектах России – Самарской и Саратовской областях, Красноярском крае.