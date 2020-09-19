Рязанские спортсмены пробежали 3 км на «Кроссе Нации»

В субботу, 17 сентября, в Рязани прошел 17-й всероссийский забег «Кросс нации». Местные спортсмены пробежали 3 км. Всего в области организовано около 20 площадок, где все желающие могут побороться за первенство. Центральной стартовой площадкой стала Рязань.

В мероприятии приняли участие студенты различных учебных заведений, представители спортивных школ, политические деятели, ветераны спорта, сотрудники и руководители предприятий.

Спортсменов от лица Николая Любимова поприветствовал зампредседателя правительства Роман Петряев .

— Я очень рад, что несмотря на пандемию, этот забег все-таки состоялся. Я желаю вам всем удачи, здоровья, всего самого-самого хорошего, честных побед и справедливого судейства, — отметил Петряев.

После того, как прозвучал стартовый выстрел, огромная толпа ринулась вперед. Колонну спортсменов на протяжении 3-х км сопровождали машины ГИБДД и «скорая». Уже буквально через 7 минут после начала забега, на горизонте появились проблесковые маячки служебной машины и первый спортсмен. Им оказался Максим Кузнецов, который становится лидером в мужском забеге уже третий год. Молодой человек представлял школу олимпийского резерва «Олимпиец». Второе место среди мужчин досталось представителю той же школы Станиславу Комиссаренко. Бронзу же взял представитель Агротехнологического университета Вадим Шицков.

Среди женщин места распределились следующим образом: почетное третье место досталось студентке Агротехнологического университета Любови Сычевой, серебро завоевала курсант РВВДКУ имени Маргелова Юлия Переверзева, а кубок победителя достался Татьяне Сычевой. Примечательно, что в прошлом году девушка также стояла на пьедестале почета, только чуть ниже. В 2019 году Татьяна Сычева взяла второе место.

В забеге также участвовали и юные спортсмены, 2001-2002 годов рождения. Так, среди юниорок третье место завоевала Александра Кривенко из РязГМУ, второе — Мария Кожевникова из РГУ имени С.А. Есенина. Золотую медаль получила представитель школы олимпийского резерва «Олимпиец» Светлана Аристархова.

Среди юношей места распределились следующим образом: третье место получил Вадим Мартынов, курсант РВВДКУ имени Маргелова, второе — студент РязГМУ Денис Назаров. А победителем в этой возрастной категории стал Егор Кулагин — представитель школы олимпийского резерва «ЦСК».

Все победители и призеры получили из рук Романа Петряева медали, дипломы министерства спорта и ценные призы.