Рязанские школьники смогут снова получить «Билет в будущее»

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Ученики 6–11-х классов рязанских школ могут поучаствовать в новом сезоне всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Платформа проекта — https://bilet.worldskills.ru

Проект состоит из трёх этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. Вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» доступен для всех с 8 июля. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, принять участие в онлайн-курсах.

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта: пройти профориентационные мероприятия и получить индивидуальные рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения, сохранить результаты тестирования. Чем больше тестов пройдёт участник, тем точнее система определит его интересы и даст подходящие рекомендации. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или законные представители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов ребёнка.

Записавшись на практические мероприятия, школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания. Практические мероприятия будут проходить очно или онлайн, с учётом эпидемиологической ситуации, на базе колледжей. Родители будут получать уведомления о том, на какие мероприятия записался их ребёнок.

В Рязанской области для проведения практических мероприятий определены следующие площадки по востребованным компетенциям:

Сварочные технологии — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»; Лабораторный химический анализ — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»; Поварское дело — ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»; Малярные и декоративные работы — ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова».

Региональным оператором проекта на территории Рязанской области выбран ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования».