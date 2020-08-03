Рязанцы приняли участие в квесте «Код города 9-2-5»

В субботу, 1 августа, отмечалось 925-летие Рязани. Одним из праздничных мероприятий стал квест «Код города 9-2-5».
В игре участвовали 8 команд из 8 человек, поделенных на 3 группы – пешеходную, вело- и авто-группы.
У каждой группы был свой маршрут. Стартовали все с площади Почтовой. Участникам было необходимо выполнить задания на 16 станциях, которые посвящены истории Рязани, ее достопримечательностям и известным личностям.
Церемония награждения победителей состоится 4 августа в администрации города Рязани.
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