Рязанцам напомнили о запрете посещать городские пляжи

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Рязанцам напоминают о запрете посещать городские пляжи. Пляжи на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица и на Лысой горе, а также на Борковских карьерах №№1, 2, 3 будут открыты для отдыхающих после снятия ограничительных мероприятий. Сейчас здесь купаться запрещено.

На пляжах будут дежурить спасатели, медики и полиция. К открытию здесь установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты.

Но даже после снятия ограничительных мер, дистанцию нужно будет соблюдать, сообщает сайт администрации.