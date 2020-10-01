Рязанцы могут ездить в общественном транспорте со скидкой

Владельцы бесконтактных карт «Мир» смогут ездить в общественном транспорте Рязани со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ресурсы партнёров Рязань».

Акция действует до конца дома. Совершая поездки в муниципальном и коммерческом транспорте, рязанцы смогут платить за проезд не 23 рубля, а 19. Для этого необходимо оплачивать проезд бесконтактной картой «Мир».

В организации напоминают: весь общественный транспорт Рязани оборудован терминалами для бесконтактной оплаты. По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту или в службу клиентской поддержки УмКА по бесплатному номеру телефона 8-800-250-02-62.